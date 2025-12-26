Размер шрифта
Школьный уборщик усыплял жену и годами насиловал ее на камеру

Суд приговорил немца к 8,5 годам тюрьмы за насилие над спящей женой
Евгений Биятов/РИА Новости

В Германии мужчина получил срок за надругательство над женой, находившейся без сознания, передает CNN.

В немецком Аахене 61-летний уборщик Фернандо П. получил 8,5 лет тюрьмы за то, что в течение 15 лет он тайно колол жене снотворное и насиловал ее, пока она была без сознания.

За это время он снял не менее 34 видео с запрещенным к распространению содержанием, которые публиковал в групповых чатах и ​​на интернет-платформах. В нескольких случаях он нанес супруге опасные телесные повреждения.

Мужчина был признан виновным в надругательстве над своей женой, съемке этого на видео и последующем распространении видео в интернете без ведома жертвы.

Это дело напоминает прошлогодний процесс над Домиником Пелико из Франции, который в течение почти 10 лет склонял десятки незнакомцев к изнасилованию своей тогдашней жены Жизель. После дела Пелико французские власти официально приравняли секс без согласия к изнасилованию.

В Германии согласие традиционно определяется принципом «нет значит нет», который, по словам активистов, лишает жертв сексуального насилия возможности дать явное согласие на сексуальные действия, а значит этого все равно недостаточно для защиты женщин.

Члены правозащитной группы Nur Ja Heisst Ja предлагают включить в судебное определение изнасилования стандарт «да значит да», чтобы защитить жертв, которые в момент совершения над ними насилия, не могут выразить свою волю, так как находятся без сознания или под воздействием наркотиков.

Ранее британец насиловал жену под наркотиками и приглашал в дом других мужчин. 

