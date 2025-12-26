Размер шрифта
Киркорову дали полгода, чтобы освободить берег на Москве-реке

Росприроднадзор: участок Киркорова расположен на берегу, который должен быть доступен для всех
Народному артисту России Филиппу Киркорову дали полгода, чтобы освободить частный берег на Москве-реке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, после проверки Росприроднадзор признал, что участок расположен на берегу, который должен быть доступен для всех.

В октябре 2025 года предприниматель Глеб Рыськов подал иск на Киркорова, который, по его мнению, в 2003 году незаконно приватизировал территорию береговой полосы.

В 2022 году Киркоров объединил три участка в один.

Заседание по спорному участку назначено на конец января 2026 году. После этого Рыськов хочет получить разрешение на использование земли для благотворительного проекта по развитию туризма. Росприроднадзор после нахождения нарушений вынес артисту предостережение и обозначил срок освобождения территории.

В начале ноября Рыськов также предложил снести беседку телеведущего Александра Гордона в лесу. До этого он подавал в суд на Филиппа Киркорова и хотел отнять баню у Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее стала известна судьба спорного пирса Аллы Пугачевой.

