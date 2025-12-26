В США анонсировали онлайн-встречу Трампа и Зеленского по Украине

Во время переговоров с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме, США, 18 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп, его украинский коллега Владимир Зеленский и группа лидеров стран Европы планируют провести онлайн-встречу по вопросу переговоров по урегулированию конфликта в республике. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

«Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц-звонок в субботу», — говорится в материале.

Несколькими часами ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговорный процесс России с Соединенными Штатами по украинскому вопросу ориентирован на достижение конкретных результатов, при этом Москва не намерена идти на уступки в своих принципиальных позициях. По словам дипломата, взаимопонимание, достигнутое в Анкоридже, находит свое отражение в текущих контактах.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России обвинили Украину в удвоении усилий по «торпедированию» переговоров.