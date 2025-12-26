В администрации президента Турции высказались о теракте в сирийском Хомсе

Теракт в мечети в сирийской провинции Хомс является провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в регионе. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в социальной сети Х.

«Атака, направленная против мест отправления культа и мирных жителей, преследует цель подорвать стабильность в регионе и сорвать усилия по установлению мира в Сирии», — написал представитель администрации.

Дуран добавил, что Турция продолжит борьбу с подобными нападениями. При этом республике не важно, кто совершает теракт и под каким предлогом, подчеркнул глава управления.

Теракт в Хомсе произошел 26 декабря. По данным телеканала Sham TV, террорист устроил взрыв во время пятничной службы в шиитской мечети имама Али. В результате взрыва в молитвенном сооружении среди находившихся там мусульман были пострадавшие.

Агентство SANA сообщило, что причиной взрыва в Хомсе стало срабатывание взрывных устройств внутри здания. По информации источника, самодельные бомбы были заранее установлены в мечети. В результате теракта пострадали 18 человек, восемь не выжили.

Ранее на юге Англии неизвестные подожгли мечеть.