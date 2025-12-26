Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Омбудсмен Морозова рассказала, зачем ВСУ взорвали театр в Мариуполе

Омбудсмен Морозова: ВСУ взорвали театр в Мариуполе ради провокации против ВС РФ
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Подрыв театра в Мариуполе в 2022 году был осуществлен ВСУ с целью провокации и возложения вины на Вооруженные Силы Российской Федерации. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«По итогам расследования, в том числе путем привлечения экспертов из МЧС, а также независимых экспертов, было установлено, что взрыв (в театре - ред.) был совершен представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), а в дальнейшем использован для создания громкой информационной провокации – обвинения ВС РФ в применении авиационного удара по гражданским лицам», – заявила Морозова агентству.

Она акцентировала внимание на том, что характер повреждений и показания очевидцев свидетельствуют о том, что здание было заминировано и взорвано изнутри.

Министерство обороны РФ сообщало, что драмтеатр в Мариуполе был подорван 16 марта 2022 года националистами «Азова» (организация, признанная террористической и запрещенная на территории России). В ведомстве подчеркивали, что обвинения, выдвинутые Киевом о якобы нанесении авиаудара по зданию театра в Мариуполе, где могли находиться мирные жители, являются ложными – российская авиация не наносила ударов по наземным целям в этом районе.

Ранее украинские военные пытались устроить взрыв с помощью пачки сигарет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511441_rnd_2",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+