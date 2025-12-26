Подрыв театра в Мариуполе в 2022 году был осуществлен ВСУ с целью провокации и возложения вины на Вооруженные Силы Российской Федерации. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«По итогам расследования, в том числе путем привлечения экспертов из МЧС, а также независимых экспертов, было установлено, что взрыв (в театре - ред.) был совершен представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), а в дальнейшем использован для создания громкой информационной провокации – обвинения ВС РФ в применении авиационного удара по гражданским лицам», – заявила Морозова агентству.

Она акцентировала внимание на том, что характер повреждений и показания очевидцев свидетельствуют о том, что здание было заминировано и взорвано изнутри.

Министерство обороны РФ сообщало, что драмтеатр в Мариуполе был подорван 16 марта 2022 года националистами «Азова» (организация, признанная террористической и запрещенная на территории России). В ведомстве подчеркивали, что обвинения, выдвинутые Киевом о якобы нанесении авиаудара по зданию театра в Мариуполе, где могли находиться мирные жители, являются ложными – российская авиация не наносила ударов по наземным целям в этом районе.

