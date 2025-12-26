Размер шрифта
Путин провел заседание Совета безопасности

Путин обсудил с Советом безопасности развитие ИИ в интересах обороны 
Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 декабря, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором были обсуждены, в том числе дополнительные меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обороны и безопасности страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

25 декабря Путин заявил в ходе заседания Государственного совета России, что следующие 10–15 лет станут периодом колоссальной технологической трансформации и развития ИИ. По его мнению, в мире произойдет крупнейший технологический прорыв, подобных которому еще не было.

Также российский лидер обратил внимание, что ИИ является гораздо более прорывной и всеохватывающей технологией даже по сравнению с освоением космоса. Как отметил президент, искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни.

17 декабря Путин поручил в ускоренном режиме внедрять в Вооруженные силы России робототехнику и технологии ИИ. По его словам, также необходимо расширять применение в системах управления автономных боевых комплексов технологии искусственного интеллекта.

Ранее Путин заявил о влиянии моделей ИИ на мировоззрение людей.
 
