В больнице во Владикавказе установят новую систему подачи кислорода

В больнице во Владикавказе, где произошло ЧП на кислородной станции, заменят систему подачи кислорода, говорится на сайте правительства Северной Осетии.

«Имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили, она работает в штатном режиме, давление кислорода сейчас в норме, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя — она неработоспособна», — заявил врио главы республики Сергей Меняйло.

Он уточнил, что устанавливать новое оборудование будут параллельно с поддержанием в рабочем состоянии действующей кислородной системы.

В больнице скорой помощи во Владикавказе 9 августа произошла авария на кислородной станции. В медучреждении в результате ЧП скончались девять пациентов с коронавирусом, на следующий день умерли еще двое. Позднее в больнице наладили подачу кислорода пациентам — было доставлено свыше трех тонн кислорода.

В связи с ЧП заведено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Минздраве Северной Осетии назвали предварительную причину аварии — «системный сбой». Позже стало известно, что причиной могла быть и халатность должностных лиц.

Главврач больницы во Владикавказе задержан.