В Красноярском крае женщина разрешала насиловать своих детей-дошкольников за тысячу рублей

Суд в Красноярском крае приговорил к 17 годам тюрьмы мать, которая продавала своих детей пожилому знакомому для удовлетворения сексуальных нужд, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, в 2018 году 30-летняя жительница небольшого города Ужура за тысячу рублей неоднократно передавала знакомому своих детей 3 и 5 лет для удовлетворения сексуальных потребностей. Также известно, что однажды насильник привез одного из детей к своим знакомым 58 и 50 лет для тех же целей.

«Приговором суда 64-летнему подсудимому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, 58-летнему подсудимому — 12,5 лет. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Матери пострадавших детей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что в зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в совершении нескольких эпизодов преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности и торговли людьми.

Один из подсудимых, по данным психолого-психиатрической экспертизы, страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления не осознавал характер содеянного. В связи с этим к нему применят принудительные меры медицинского характера.

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