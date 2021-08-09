Россиянам рассказали, как бороться с «подвохом» в кассовом чеке

Самый частый подвох, который может встретиться в кассовых чеках — это несоответствие цены товара на чеке ценнику в зале, при этом отговорки могут быть самыми разными, рассказал агентству «Прайм» начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.

«Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее», — сказал Тарачев.

Если вы столкнулись с подобным, необходимо потребовать у кассира пробить товар по ценнику или вернуть ваши деньги, говорит Тарачев. Однако, он отмечает, что нередко продавцы используют отговорки и не хотят пробивать товар по ценнику — потому что «старая цена, мы не успели поменять», «система пробивает такую цену» или, например, «действие акции закончилось».

Если продавец неумолим, эксперт советует вызвать администратора или директора магазина и сообщить ему о проблеме. При этом стоит сослаться на Закон «О защите прав потребителей» и статью 14.7 КоАП. Если и директор вам отказывает, следует предъявить руководству магазина официальную претензию в письменной форме. К документу необходимо приложить ответ магазина на вашу жалобу, фотографию ценника и скан чека.

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