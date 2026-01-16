Путин призвал создать в России суверенную технологию ИИ

Президент России Владимир Путин в ближайшее время намерен провести встречу с представителями высокотехнологичного сектора для обсуждения внедрения суверенных решений в области искусственного интеллекта. Об этом пишет ТАСС.
Особое внимание в рамках этой работы планируется уделить разработке и интеграции национальных языковых моделей.
«Для развития автономных систем во всех средах нам также необходимо иметь суверенные технологии искусственного интеллекта. Прежде всего, его стремительно развивающегося генеративного направления. Речь о национальных фундаментальных языковых моделях», – заявил президент на совещании, посвященном прогрессу в области автономных систем.
Путин также поручил кабмину разработать комплекс мер для усовершенствования развития отечественной индустрии автономных систем.
Наряду с этим, российский лидер призвал правительство разработать планы по внедрению беспилотных технологий в ряд важных секторов российской экономики.
Ранее Путин поручил в ускоренном темпе внедрять технологии ИИ в ВС России.