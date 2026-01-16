Размер шрифта
Путин призвал создать в России суверенную технологию ИИ

Путин: России нужны суверенные технологии искусственного интеллекта
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ближайшее время намерен провести встречу с представителями высокотехнологичного сектора для обсуждения внедрения суверенных решений в области искусственного интеллекта. Об этом пишет ТАСС.

Особое внимание в рамках этой работы планируется уделить разработке и интеграции национальных языковых моделей.

«Для развития автономных систем во всех средах нам также необходимо иметь суверенные технологии искусственного интеллекта. Прежде всего, его стремительно развивающегося генеративного направления. Речь о национальных фундаментальных языковых моделях», – заявил президент на совещании, посвященном прогрессу в области автономных систем.

Путин также поручил кабмину разработать комплекс мер для усовершенствования развития отечественной индустрии автономных систем.

Наряду с этим, российский лидер призвал правительство разработать планы по внедрению беспилотных технологий в ряд важных секторов российской экономики.

Ранее Путин поручил в ускоренном темпе внедрять технологии ИИ в ВС России.

