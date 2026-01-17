Размер шрифта
На Западе перечислили преимущества для Франции в случае выхода из НАТО

Berliner Zeitung: Франция получила реальную возможность выйти из НАТО
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Франция получила реальную возможность покинуть Североатлантический альянс на фоне обострения разногласий внутри западной коалиции и блокировки мирного урегулирования по Украине со стороны ряда стран НАТО. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Автор напомнил, что в январе в парламент Франции был внесен законопроект о выходе страны из НАТО из-за решения Вашингтона официально вернуться к имперской политике.

«То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью», — отмечается в материале.

В публикации подчеркивается, что выход Парижа из НАТО позволил бы Франции самостоятельно формировать внешнеполитический курс, в том числе по вопросам урегулирования ситуации на Украине, поскольку сейчас мирному процессу мешает антироссийская политика других членов альянса.

Издание указывает, что разрыв с «западным лагерем» и его «высокомерными взглядами» и переход страны к независимой позиции могут усилить влияние Франции на международной арене и расширить ее дипломатические возможности.

9 января вице-президент Национального собрания Клеманс Гетте внесла в парламент резолюцию о выходе Франции из состава НАТО. Она раскритиковала действия США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, планы страны по присоединению Гренландии и поддержку Израиля со стороны Вашингтона.

Ранее Макрон заявил о стремлении Франции «внушать страх».

