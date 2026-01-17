В ОП завили, что в России нет угрозы блокировки Telegram

Член совета при Минцифры России Гаспарян: угрозы блокировки Telegram в РФ нет

Член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян заявил в беседе с РИА Новости, что в РФ в настоящее время нет угрозы блокировки Telegram.

«Если руководство мессенджера Telegram выполняет все нормы российского законодательства и находится в диалоге с органами исполнительной власти, то угрозы полной блокировки мессенджера нет и быть не может», — отметил Гаспарян.

В качестве возможной альтернативы он назвал мессенджер Max, в котором «представлены и органы власти, и... лидеры мнений», поэтому россияне и государство не останутся без средства коммуникации.

Накануне «Газете.Ru» сообщили в Роскомнадзоре, что не применили новых ограничений в отношении Telegram.

Сообщения в СМИ о блокировке мессенджера в России появились 16 января 2026 года. В частности, о частичной блокировке Telegram со ссылкой на источники в сфере телекоммуникаций сообщило издание «Москва 24». Позже версию о возможном ограничении поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Ранее эксперт Бедеров в диалоге с «Газетой.Ru» усомнился в блокировке Telegram в России из-за сотрудничества мессенджера с правительством.