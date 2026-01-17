Белый дом назначил главу Международных сил в Газе

Генерал ВС США, командующий силами специальных операций Центрального командования Джаспер Джефферс назначен главой Международных сил в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По данным пресс-службы, Джефферс будет заниматься обеспечением безопасности, сохранением мира и созданием стабильной обстановки, свободной от терроризма.

«Генерал-майор ... Джефферс назначен командующим Международными силами по стабилизации (ISF), где он будет руководить операциями по обеспечению безопасности, поддерживать всеобъемлющую демилитаризацию и обеспечивать безопасную доставку гуманитарной помощи и материалов для восстановления», — говорится в публикации.

17 января газета Financial Times (FT) писала, что администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать «совет мира» как замену Организации объединенных наций (ООН).

Ранее США объявили о выходе из ЮНЕСКО.