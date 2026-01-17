Размер шрифта
Общество

Россияне рассказали, как долго живут с новогодним декором

Каждый десятый россиянин не выбрасывает елку и гирлянда до марта
oatawa/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (40%) россиян убирают новогодний декор максимум через одну–две недели после праздников, фактически в первую неделю января. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 35% откладывают расставание с праздничной атрибутикой до конца месяца. При этом почти треть опрошенных не спешат возвращаться к «обычному» интерьеру: 16% респондентов признались, что оставляют декор на срок от одного до трех месяцев. А каждый десятый (10%) признался, что новогодние атрибуты могут оставаться в квартире вплоть до лета, превращаясь из праздничного декора в деталь интерьера.

«Отношение к новогоднему декору напрямую связано с тем, как россияне переживают выход из праздников. Лишь около четверти опрошенных (24%) чувствуют себя к концу каникул по-настоящему отдохнувшими и восстановившимися. Для остальных январь становится эмоционально сложным периодом: 25% испытывают грусть из-за скорого возвращения к работе, а 14% чувствуют усталость и опустошение. В этой ситуации новогодний декор выполняет роль эмоционального якоря – он помогает сгладить резкий переход от праздников к рабочим будням», — комментирует пресс-служба компании.

Ранее психотерапевт объяснила, когда лучше выбрасывать новогоднюю елку.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27641065_rnd_6",
    "video_id": "record::15e752fc-d081-4ce7-b0d4-ae51899e9aa9"
}
 
