Россияне рассказали, как долго живут с новогодним декором

Каждый десятый россиянин не выбрасывает елку и гирлянда до марта

Большинство (40%) россиян убирают новогодний декор максимум через одну–две недели после праздников, фактически в первую неделю января. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 35% откладывают расставание с праздничной атрибутикой до конца месяца. При этом почти треть опрошенных не спешат возвращаться к «обычному» интерьеру: 16% респондентов признались, что оставляют декор на срок от одного до трех месяцев. А каждый десятый (10%) признался, что новогодние атрибуты могут оставаться в квартире вплоть до лета, превращаясь из праздничного декора в деталь интерьера.

«Отношение к новогоднему декору напрямую связано с тем, как россияне переживают выход из праздников. Лишь около четверти опрошенных (24%) чувствуют себя к концу каникул по-настоящему отдохнувшими и восстановившимися. Для остальных январь становится эмоционально сложным периодом: 25% испытывают грусть из-за скорого возвращения к работе, а 14% чувствуют усталость и опустошение. В этой ситуации новогодний декор выполняет роль эмоционального якоря – он помогает сгладить резкий переход от праздников к рабочим будням», — комментирует пресс-служба компании.

Ранее психотерапевт объяснила, когда лучше выбрасывать новогоднюю елку.