В Венесуэле раскрыли число погибших при похищении Мадуро

Операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро привела к гибели 47 венесуэльских военнослужащих, в том числе девяти женщин. Об этом заявил министр обороны Боливарианской республики Владимир Падрино Лопес изданию Primicia.

По словам главы минобороны, всего погибли 83 человека, более 112 пострадали. Лопес уточнил, что были убиты 32 военнослужащих Кубы.

8 января министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Боливарианской республики Диосдадо Кабельо заявил, что в ходе военной операции США в Венесуэле погибли не менее 100 человек. По его словам, жертвами стали в основном молодые люди, не имевшие отношения к произошедшему. Кабельо отметил, что в ходе операции американского спецназа пострадали высшие должностные лица страны: Мадуро получил повреждение ноги, а первая леди Силия Флорес — травму головы.

7 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее поразили заявления Вашингтона о якобы «бескровной» операции в Венесуэле. Дипломат указала Госдепу на погибших граждан Боливарианской республики и Кубы.

3 января президент Дональд Трамп заявил, что США не понесли безвозвратных потерь при операции в Венесуэле. Он уточнил, что у американских сил есть лишь несколько раненых.

Ранее Куба объявила траур по погибшим при защите Мадуро кубинцам.