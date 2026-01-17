Стало известно, у кого вырастут зарплаты в России в 2026 году

Экономист: рост зарплат ожидается у сотрудников IT-сферы и инженеров в РФ

У российских инженеров и сотрудников IT-сферы ожидается рост зарплат в 2026 году. Об этом РИА Новости рассказала доктор экономических наук, профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.

По ее словам, больше всего зарплата может вырасти у сотрудников компаний, испытывающих кадровый голод и наращивающих обороты.

»[Работники] IT-сферы — 10–15%, инженеры и руководители проектов в строительстве и логистике, а также технические специалисты в обрабатывающей промышленности — 8–10%. Минимальный рост ожидается в розничной торговле, общепите и сфере массовых услуг», — поделилась она.

Нежникова привела в пример данные Центробанка, согласно которым номинальная зарплата в среднем по российской экономике увеличится на 8,4%, однако реальный рост с учетом инфляции составит всего 2,7%.

Накануне директор по продукту платформы «Сфера» (IT-холдинг Т1) Сергей Полиненко рассказал, что на фоне роста кибератак компании все активнее пересматривают подходы к разработке IT-решений. Внедрение методологии DevSecOps, при которой безопасность проверяется на каждом этапе создания программного обеспечения, становится стандартом для многих организаций. DevSecOps-инженеры становятся одними из самых востребованных IT-специалистов.

