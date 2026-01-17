В Сирии заявили о начале ответной операции против курдских формирований

SANA: армия Сирии начала ответную операцию против курдской коалиции СДС в Алеппо

Армия Сирии начала ответную операцию против бойцов курдской коалиции «Силы демократической Сирии» и их союзников в районе города Дейр-Хафер на западном берегу Евфрата в провинции Алеппо. Об этом заявило оперативное командование, сообщает агентство SANA.

«Мы начали ответные действия против позиций боевиков «Рабочей партии Курдистана» и остатков свергнутого режима, союзных СДС, в городе Дейр-Хафер», — отмечается в заявлении.

В тексте указано, что удары будут наноситься по военным базам курдов и их союзников, откуда осуществлялись запуски беспилотников по жилым кварталам Алеппо.

23 декабря стало известно, что сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр» с сирийскими курдами в автономию и сепаратизм. Он подчеркнул, что курдская проблема рискует «взорваться» в других странах региона.

Ранее армия Сирии объявила восток Алеппо «закрытой военной зоной».