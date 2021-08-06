Над Аляской пропал экскурсионный самолет

Над Аляской пропал экскурсионный туристический самолет, в котором находились шесть человек, сообщает местное издание Alaska Public Media.

Эли Теллер координатор поисково-спасательных операций сектора береговой охраны города Джуно на западе штата, заявил, что аварийный сигнал поступил в 11.20 по местному времени из района национального заповедника «Туманные фьорды».

По данным береговой охраны региона, сигналы бедствия идут с высоты около 400 метров, однако поисковая операция была отложена.

«У нас есть вертолет береговой охраны и вертолет Temsco. Но из-за погоды они не могут подняться на нужную высоту», — рассказал глава добровольческого спасательного отряда Джерри Киффер.

Ранее на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море