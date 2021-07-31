В США две лани сцепились в боксерском поединке за еду

В США две лани из-за еды начали драку, которая больше напоминает танец. Эту схватку удалось запечатлеть на камеру видеонаблюдения на территории частного дома, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как лань ест из кормушки, оставленной на участке 59-летней Гей Исбер МакМиллан на ранчо Литтл Стар возле озера Саммервилл в Техасе. В этот момент к ней приближается другая лань и они обе мгновенно вскакивают на задние лапы и начинают бить друг друга. При этом схватка двух животных скорее напоминает танец, чем драку.

«Они хорошо кормятся, поэтому я не знаю, почему они решили подраться за еду», — сказала Гей, добавив, что для них есть еще по меньшей мере 9 кг кукурузы.

Ранее в австралийском штате Новый-Южный Уэльс полиция спасла двух полуголых мужчин, которые убежали в лес, испугавшись оленя.