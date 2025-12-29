Размер шрифта
Итальянский тренер перенес операцию из-за аритмии

Главный тренер «Лацио» Сарри успешно перенес операцию на сердце
Джузеппе Маффиа/РИА Новости

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри успешно перенес операцию на сердце, сообщает пресс-служба клуба.

Медики диагностировали у итальянского специалиста фибрилляцию предсердий, он перенес транскатетерную абляцию. Операция прошла успешно, в ближайшее время Сарри вернется к исполнению своих должностных обязанностей.

После 17 туров чемпионата Италии «Лацио» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее РФС снял трансферный бан с калининградской «Балтики».

