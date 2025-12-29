Итальянский тренер перенес операцию из-за аритмии

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри успешно перенес операцию на сердце, сообщает пресс-служба клуба.

Медики диагностировали у итальянского специалиста фибрилляцию предсердий, он перенес транскатетерную абляцию. Операция прошла успешно, в ближайшее время Сарри вернется к исполнению своих должностных обязанностей.

После 17 туров чемпионата Италии «Лацио» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

