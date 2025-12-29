Размер шрифта
В Ростове-на-Дону женщину изрезали канцелярским ножом в сауне

Жительница Ростова-на-Дону стала жертвой поножовщины в сауне
В Ростове-на-Дону женщину из ревности изрезали канцелярским ножом в сауне. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

Инцидент произошел 26 декабря в сауне на улице Зорге. 48-летний мужчина проводил там время со своей 37-летней знакомой, но вскоре пара повздорила.В разгар ссоры пьяный ростовчанин набросился на подругу с канцелярским ножом. Мужчина нанес женщине множество ударов по голове, шее и туловищу.

Она получила тяжелые травмы и истекла кровью на месте происшествия. Советский межрайонный отдел возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Нож, ставший орудием преступления, изъяли.

Подозреваемого задержали, на допросе он полностью признал вину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее барнаулец жестоко расправился с женщиной и выбросил тело в мусор.

