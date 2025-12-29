Размер шрифта
Во Франции заявили, что атаку на резиденцию Путина может сорвать переговоры

Филиппо назвал крайне серьезным инцидент с попыткой атаки на резиденцию Путина
Vincent Isore/Global Look Press

Атака беспилотниками на резиденцию президента РФ Владимира Путина направлена на срыв Киевом переговорного процесса. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Это сделано, чтобы подорвать мирные усилия Трампа», — написал он.

Политик также напомнил, что в недавнем рождественском обращении президент Украины Владимир Зеленский пожелал одному человеку «сгинуть», явно намекая на российского президента.

29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать резиденцию Путина на Валдае, а также пообещал, что эти действия не останутся без ответа. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что в телефонном разговоре с Путиным Трамп был «шокирован» и «возмущен» атакой Украины.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины ответят за свои преступления.

Ранее Трамп отреагировал на удар Киева по резиденции Путина.

