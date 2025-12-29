Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в 2026 году

Экономист Гиринский: с 1 января страховые пенсии повысятся на 7,6%
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров будут повышены на 7,6% с 1 января. Об этом доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал агентству «Прайм».

Таким образом средняя пенсия по стране достигнет 25 696 рублей.

Социальные пенсии в 2026 году проиндексируют, как обычно, позже страховых — 1 апреля. Индексация составит 6,8%.

С 1 августа на прибавку к выплате смогут также рассчитывать рабочие пенсионеры. Она составит она до трех пенсионных баллов.

26 декабря член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что в России на предстоящий 2026 год запланировано повышение пенсий, а также пособий по инвалидности и потери кормильца по стандартному графику. Эти выплаты вырастут на 7,6%, причем все перерасчеты произведутся автоматически, отметил депутат.

Россиянам также напомнили, что большая часть российских пенсионеров получит пенсию за январь досрочно — до 30 декабря.

Ранее стало известно, кто может выйти на пенсию досрочно в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531175_rnd_5",
    "video_id": "record::c5e4179a-18d4-461b-936b-ce0860ce762c"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+