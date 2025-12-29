Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в 2026 году

Страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров будут повышены на 7,6% с 1 января. Об этом доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал агентству «Прайм».

Таким образом средняя пенсия по стране достигнет 25 696 рублей.

Социальные пенсии в 2026 году проиндексируют, как обычно, позже страховых — 1 апреля. Индексация составит 6,8%.

С 1 августа на прибавку к выплате смогут также рассчитывать рабочие пенсионеры. Она составит она до трех пенсионных баллов.

26 декабря член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что в России на предстоящий 2026 год запланировано повышение пенсий, а также пособий по инвалидности и потери кормильца по стандартному графику. Эти выплаты вырастут на 7,6%, причем все перерасчеты произведутся автоматически, отметил депутат.

Россиянам также напомнили, что большая часть российских пенсионеров получит пенсию за январь досрочно — до 30 декабря.

Ранее стало известно, кто может выйти на пенсию досрочно в 2026 году.