Глава Минобороны Испании выступает против уступки Украиной территории в обмен на мир

Министр обороны Испании Роблес: Путин не может навязать условия мира для Украины

Министр обороны Испании Маргарита Роблес выступает против уступки Украиной территории в обмен на мир. Об этом она заявила в программе La Hora de La 1 на телеканале TVE.

«Абсолютно нет», — сказала она, отвечая на вопрос, должна ли Украина, как говорит президента США Дональд Трамп, уступить территорию России.

«Украинцы заслуживают справедливого и прочного мира, но его должен установить сама Украина. [Президент РФ Владимир] Путин не может навязать его. Испания должна продолжать поддерживать Украину», — добавила министр.

28 декабря во Флориде прошла четвертая за этот год встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, на которой они обсудили возможные пути урегулирования конфликта. По итогам этих переговоров украинский лидер заявил, что мирный план согласован на 90%. Однако сторонам не удалось договориться по ключевым вопросам договора, в том числе территориальным уступкам и будущем Донбасса.

Ранее во Франции заявили, что атака на резиденцию Путина может сорвать переговоры.