Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Гимнастка Мельникова вошла в топ-10 спортсменок года

Гимнастка Мельникова вошла в топ-10 спортсменок 2025 года по версии L'Equipe
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Французское издание L'Equipe включило в топ-10 лучших спортсменок уходящего года российскую гимнастку Ангелину Мельникову.

По итогам голосования олимпийская чемпионка Токио-2020 набрала 72 балла и заняла десятую строчку. Победу в номинации одержала канадская пловчиха Саммер Макинтош с результатом в 628 баллов.

4 октября Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. С результатом 14,466 балла она опередила канадку Лию Монику Фонтейн (14,033) и американку Джосселин Роберсон (13,983). Ещё одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Эта победа стала для Мельниковой третьей в карьере на чемпионатах мира после ее триумфа в многоборье в 2021 году и повторной победы в этом же виде программы на мировом первенстве — 2025. Также на этом турнире спортсменка завоевала серебро в упражнениях на разновысотных брусьях.

Ранее в Госдуме успехи Александра Овечкина и Ангелины Мельниковой признали главными событиями года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531289_rnd_5",
    "video_id": "record::ee47a94e-4a8b-4f6b-b7cc-01229164be69"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+