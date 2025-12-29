Гимнастка Мельникова вошла в топ-10 спортсменок года

Гимнастка Мельникова вошла в топ-10 спортсменок 2025 года по версии L'Equipe

Французское издание L'Equipe включило в топ-10 лучших спортсменок уходящего года российскую гимнастку Ангелину Мельникову.

По итогам голосования олимпийская чемпионка Токио-2020 набрала 72 балла и заняла десятую строчку. Победу в номинации одержала канадская пловчиха Саммер Макинтош с результатом в 628 баллов.

4 октября Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. С результатом 14,466 балла она опередила канадку Лию Монику Фонтейн (14,033) и американку Джосселин Роберсон (13,983). Ещё одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Эта победа стала для Мельниковой третьей в карьере на чемпионатах мира после ее триумфа в многоборье в 2021 году и повторной победы в этом же виде программы на мировом первенстве — 2025. Также на этом турнире спортсменка завоевала серебро в упражнениях на разновысотных брусьях.

Ранее в Госдуме успехи Александра Овечкина и Ангелины Мельниковой признали главными событиями года.