Ловчев назвал Карпина слабым тренером

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» заявил, что считает главного тренера сборной России Валерия Карпина слабым специалистом. Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, у Карпина нет никаких профессиональных достижений.

«Карпин такой же слабый тренер, как и я. Он ничего не доказал. Ребята, он вырос как тренер, без сомнений, и я об этом говорил. Но он пришёл туда, и у него не получилось, бывает такое», — заявил Ловчев.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Ранее итальянский тренер перенес операцию из-за аритмии.