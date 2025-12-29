Размер шрифта
Депутат заявил, что Украина хочет сорвать переговоры, создав «информационный шум»

Депутат Якубовский: власти Украины ставят интересы кураторов выше нужд народа
Владимир Федоренко/РИА Новости

Власти Украины атакой на резиденцию президента РФ Владимира Путина доказали, что интересы «внешних кураторов» для них важнее нужд украинского народа. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

»Киев в очередной раз доказал, что интересы внешних кураторов, в первую очередь из Великобритании, для него гораздо важнее нужд украинского народа», — сказал депутат.

По его мнению, таким образом Киев хочет сорвать переговорный процесс, создав «информационный шум».

Якубовский считает, что ответ РФ «будет адекватным складывающейся ситуации», при этом он может оказаться «существенно более чувствительным, чем сами провокации».

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

Ранее во Франции заявили, что атака на резиденцию Путина может сорвать переговоры.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531277_rnd_3",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
