Чемпионку мира Туктамышеву продолжает преследовать сталкер

Чемпионку мира по фигурному катанию Елизавету Туктамышеву продолжает преследовать незнакомый мужчина. Об этом спортсменка рассказала в интервью «Чемпионату».

По ее словам, после резонансного интервью Вите Кравченко, где она впервые рассказала о сталкере, он ненадолго прекратил преследование.

«Все продолжается. Был момент затишья, но лучше не стало. Хотя я думала, что огласка может помочь», — заявила Туктамышева.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала, как воспринимает свою жизнь после ухода их профессионального спорта.