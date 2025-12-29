Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

Путин поручил продолжить расширять полосу безопасности по границе РФ и Украины
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по ситуации в зоне СВО, что российским войскам нужно продолжить обеспечивать безопасность приграничных регионов России в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это очень важная задача, поскольку обеспечивает безопасность приграничных регионов России, и в 2026 году, безусловно, нужно эту работу продолжить», — сказал российский лидер.

27 декабря Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России хорошими темпами чертят полосу безопасности по российско-украинской границе.

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал, что угроза вторжения Украины в Белгородскую, Брянскую и Курскую области была снижена за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах.

По его словам, в ходе работ было разминировано более 150 тыс. гектаров земли на территории этих регионов.

Ранее Путин подтвердил планы по расширению буферной зоны у границ России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27530881_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+