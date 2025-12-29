Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по ситуации в зоне СВО, что российским войскам нужно продолжить обеспечивать безопасность приграничных регионов России в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это очень важная задача, поскольку обеспечивает безопасность приграничных регионов России, и в 2026 году, безусловно, нужно эту работу продолжить», — сказал российский лидер.

27 декабря Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России хорошими темпами чертят полосу безопасности по российско-украинской границе.

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал, что угроза вторжения Украины в Белгородскую, Брянскую и Курскую области была снижена за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах.

По его словам, в ходе работ было разминировано более 150 тыс. гектаров земли на территории этих регионов.

Ранее Путин подтвердил планы по расширению буферной зоны у границ России.