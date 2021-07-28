Сбежавший из национального парка лев терроризирует окрестности Найроби в Кении

Сбежавший из кенийского национального парка Найроби лев терроризирует окрестности столицы Кении, сообщает издание Al-Arabiya.

Льва обнаружили в час пик в одном из пригородных районов кенийской столицы, он вызвал панику среди населения. На место были вызваны сотрудники кенийской службы дикой природы (KWS).

«Льва успешно усыпили, обездвижили и благополучно перевезли в ветеринарное учреждение для наблюдения. Ему наденут ошейник, прежде чем отпустить обратно в парк», — рассказали в KWS.

Парк находится всего в семи километрах от центра Найроби, и случаи, когда животные сбегают с травянистых равнин и блуждают в мегаполисе с населением более четырех миллионов человек, по сообщениям местных жителей, не являются чем-то необычным. В 2019 году лев загрыз мужчину насмерть недалеко от этого парка.

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