Выросло число погибших в результате крушения скоростных поездов в Испании

Число погибших в результате аварии со скоростными поездами в Испании выросло до 39. Об этом сообщает агентство EFE.

Часом ранее сообщалось о 24 погибших.

Министр транспорта и устойчивой мобильности Испании Оскар Пуэнте написал в соцсетях, что пока нельзя назвать окончательное число жертв. Из-за случившегося премьер-министр Испании Педро Санчес отменил все свои планы на 19 января.

Источники в министерстве транспорта рассказали, что среди погибших — машинист поезда компании Renfe.

Накануне вечером в испанской провинции Кордова сошли с рельсов поезда Iryo и Alvia (принадлежит Renfe). Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили.

Ранее министр транспорта Испании назвал крайне странным сход двух поездов с рельсов.