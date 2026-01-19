Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области объявили в розыск

МВД России объявило в розыск экс-замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайду, обвиняемого в посредничестве в передаче взятки особо крупного размера. Это следует из базы розыска.

«Разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится в базе.

По какой статье ведется розыск, не раскрывается.

В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что Гайде предъявили обвинение в посредничестве в передаче взятки особо крупного размера. Также установлена его причастность к делу о коррупции других чиновников из правительства Свердловской области.

Мужчина занимал руководящие посты в министерствах энергетики и ЖКХ и социальной политики региона с 2014 по 2019 год. Согласно открытым источникам, он находится за пределами Российской Федерации.

До этого основателя и командира «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Дениса Капустина переобъявили в розыск по уголовной статье.

Ранее находившийся в федеральном розыске россиянин толкнул на улице пенсионера и попался.