19 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 19 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

19 января отмечается один из важнейших церковных праздников — Крещение Господне, установленный в память о крещении Иисуса Христа в водах Иордана. Верующие посещают торжественные богослужения, набирают освященную воду, а некоторые — окунаются в проруби. По погоде в этот день наши предки судили о будущем урожае и характере лета. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 19 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 19 января

День патологоанатома в России

Сегодня отмечают профессиональный праздник врачи-патологоанатомы. Вопреки распространенному стереотипу, их основная работа связана не только со вскрытиями, а, в первую очередь, с прижизненной диагностикой. Специалисты изучают под микроскопом образцы тканей, взятые при биопсии или во время операции, чтобы поставить окончательный диагноз. Их роль незаменима в онкологии — именно от их заключения зависит выбор тактики лечения.

Кстати Основателем патологической анатомии как научной дисциплины считают флорентийского врача XV века Антонио ди Паоло Бенивени, который одним из первых начал систематически сопоставлять симптомы болезни при жизни пациента с изменениями органов, обнаруженными при вскрытии.

Watchara Chuenchomnoi/Shutterstock/FOTODOM

День памяти погибших моряков и рыбаков в России

Эту памятную дату отмечают прежде всего в портовых городах Дальнего Востока, она связана с трагическими событиями 19 января 1965 года. В этот день траулер «Бокситогорск» перевернулся и затонул из-за сильного обледенения и шторма в Беринговом море. Из 25 членов экипажа спастись удалось лишь одному человеку, остальные 24 рыбака погибли. В тот же день под воду ушли три сахалинских рыболовных судна. Общее число жертв достигло 100 человек.

Ежегодно жители Находки чтут память погибших у мемориала «Скорбящая мать», на котором выбиты имена моряков «Бокситогорска».

День образования Ульяновской области

19 января исполняется 83 года со дня образования Ульяновской области. Регион является крупным машиностроительным центром — здесь выпускают знаменитые внедорожники УАЗ и различный общественный транспорт. Численность населения области, по данным Росстата , составляет свыше 1 млн человек.

Грустный понедельник (Blue Monday)

Термин «Грустный понедельник» ввел в 2005 году британский психолог Клифф Арналл . Он предложил математическую формулу, которая, по его мнению, доказывала, что третий понедельник января — самый депрессивный день года. В расчетах он учитывал плохую погоду, долги после праздников, неудачные новогодние обещания и общий упадок сил. По версии Арналла, самым счастливым днем является третья пятница июня. Однако эта концепция не имеет научных подтверждений.

WPixz/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 января в других странах

День Мартина Лютера Кинга — США. Праздник посвящен афроамериканскому священнику и борцу за гражданские права Мартину Лютеру Кингу-младшему. За ненасильственную борьбу с расовой дискриминацией в 1964 году он получил Нобелевскую премию мира, став самым молодым лауреатом. В этот день американцев традиционно призывают помогать благотворительным и общественным организациям.

3 апреля 1968 года. Мартин Лютер Кинг на балконе мотеля, где на него было совершено покушение Charles Kelly/AP



День спасателя — Белоруссия. Профессиональный праздник сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, официально учрежденный в 2000 году. Этот день посвящен специалистам, чья работа — первыми оказываться в эпицентре бедствий, эвакуировать и спасать людей.

Национальный день попкорна (National Popcorn Day) — США. Популярный гастрономический праздник установлен в честь одного из самых любимых в Америке снэков. Традиционно в этот день проходят дегустации, где можно попробовать попкорн с разными добавками — от классического масла и соли до карамели, сыра и экзотических специй.

Религиозные праздники 19 января

Крещение Господне (Богоявление)

Согласно Евангелию, в 30-летнем возрасте Иисус Христос пришел на реку Иордан, к пророку Иоанну Предтече. Тот совершал обряды омовения, призывая к покаянию. Хотя сын Божий был безгрешен, он принял крещение, чтобы «исполнить всякую правду» и освятить воды своим погружением.

Крещение — один из древнейших христианских праздников. Накануне, в Крещенский сочельник, проходит чин Великого освящения воды, после чего ее называют «великой агиасмой» (святыней). Освященную воду принято хранить весь год, пить натощак, окроплять жилища и употреблять во время болезни.

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». С этим связана традиция крещенских купаний в прорубях (иорданях). Верующие видят в этом символическое обновление и очищение.

Интересный факт Праздник также называется Богоявлением. Это связано с евангельским событием: когда Иисус выходил из воды, раскрылись небеса, и на него сошел Дух Святой в образе голубя. В тот же миг прозвучал глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так впервые миру явилась Святая Троица: Отец — гласом, Сын — во плоти, и Дух Святой — в виде голубя.

Максим Богодвид/РИА Новости

Православная церковь 19 января также отмечает • преставление святителя Феофана, затворника Вышенского. Католическая церковь в этот день вспоминает: • Кнуда IV Святого;

• Вульфстана Вустерского;

• святого Генриха Уппсальского;

• персидских святых Марина, Марты, Аудифакса и Аввакума;

• мученика Понтиана из Сполето.

Народные праздники и приметы 19 января

Водокрещи, или Водокрес

Праздник Крещения Господня, который на Руси называли также Водокрещи, был богат не только церковными, но и народными традициями. С ним завершались Святки, и в Крещенский сочельник девушки в последний раз пытались узнать свое будущее. Например, выходили за ворота гадать на первого встречного. Встреча со стариком сулила неприятности, а с молодым парнем — скорое замужество. Однако в сам праздничный день любые гадания строго запрещались — все, связанное с нечистой силой, должно было остаться в прошлом. Считалось, что нарушение этого запрета навлечет беду.

С Крещением также связан период «крещенских морозов». По народным приметам, если на праздник оттепель, это предвещает неурожайный год и возможные общественные волнения.

В этот день существовал ряд запретов: нельзя было стирать, ссориться, переедать и стричь волосы. Следовало совершать добрые поступки, а в ночь на 19 января — загадывать желание, которое, по поверью, обязательно сбудется.

Приметы

Ясная и морозная погода на Крещение — к засушливому лету.

Пасмурно и идет снег — к богатому урожаю хлеба.

Сильная метель и ветер — к урожайному году и хорошему роению пчел.

Звездная ночь на Крещенский сочельник — к урожаю ягод и грибов.

Если слышен громкий лай собак — будет обилие дичи в лесах в этом году.

Какие исторические события произошли 19 января

1825 год — предприниматель Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

— предприниматель Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов. 1853 год — в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур».

— в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур». 1861 год — Джорджия стала пятым штатом, вышедшим из состава США.

— Джорджия стала пятым штатом, вышедшим из состава США. 1903 год — объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».

— объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс». 1918 год — большевиками было распущено Учредительное собрание, которое должно было определить форму государственного правления страны.

— большевиками было распущено Учредительное собрание, которое должно было определить форму государственного правления страны. 1955 год — президент США Дуайт Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию.

— президент США Дуайт Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию. 1963 год — состоялось сенсационное выступление британской рок-группы The Beatles на сцене лондонского эстрадного театра «Палладиум», которое прославило их на всю страну.

— состоялось сенсационное выступление британской рок-группы The Beatles на сцене лондонского эстрадного театра «Палладиум», которое прославило их на всю страну. 1966 год — Индира Ганди стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Индии.

Индира Ганди Global Look Press

1991 год — по приказу президента Ирака Саддама Хусейна в Персидский залив было вылито около 816 тысяч тонн нефти, что привело к одной из крупнейших экологических катастроф XX века.

Дни рождения и юбилеи 19 января

В 1809 году родился Эдгар Аллан По — американский писатель и поэт, основоположник детективного жанра и жанра психологической прозы.

— американский писатель и поэт, основоположник детективного жанра и жанра психологической прозы. В 1839 году родился Поль Сезанн — французский художник-постимпрессионист, чье творчество оказало огромное влияние на искусство XX века, предвосхитив кубизм.

— французский художник-постимпрессионист, чье творчество оказало огромное влияние на искусство XX века, предвосхитив кубизм. В 1865 году родился Валентин Серов — русский живописец и график, академик. Среди его самых известных картин — «Девочка с персиками».

— русский живописец и график, академик. Среди его самых известных картин — «Девочка с персиками». В 1900 году родился Михаил Исаковский — поэт, автор песен «Катюша», «Враги сожгли родную хату» и многих других.

— поэт, автор песен «Катюша», «Враги сожгли родную хату» и многих других. В 1911 году родился Анатолий Софронов — русский советский писатель, поэт, переводчик и драматург, более 30 лет возглавлявший журнал «Огонек».

— русский советский писатель, поэт, переводчик и драматург, более 30 лет возглавлявший журнал «Огонек». В 1912 году родился Леонид Канторович — советский математик и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1975 года.

— советский математик и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1975 года. В 1921 году родилась Патриция Хайсмит — американская писательница, автор известного психологического триллера «Талантливый мистер Рипли».

— американская писательница, автор известного психологического триллера «Талантливый мистер Рипли». В 1943 году родилась Дженис Джоплин — американская певица, одна из величайших вокалисток в истории рок-музыки, икона культуры 1960-х.

Дженис Джоплин, США, 60-е Globallookpress.com/Imago stock&people/United Archives

Кто отмечает день рождения

91 год исполняется Александру Дмитриеву — советскому и российскому дирижеру, народному артисту СССР.

— советскому и российскому дирижеру, народному артисту СССР. 80 лет исполняется Долли Партон — легендарной американской певице в стиле кантри, автору песен и актрисе.

— легендарной американской певице в стиле кантри, автору песен и актрисе. 79 лет исполняется Роду Эвансу — британскому рок-музыканту, вокалисту, одному из основателей группы Deep Purple.

— британскому рок-музыканту, вокалисту, одному из основателей группы Deep Purple. 55 лет исполняется Шону Уэйансу — американскому актеру, комику, сценаристу и продюсеру.

— американскому актеру, комику, сценаристу и продюсеру. 52 года исполняется Владу Сташевскому — российскому эстрадному поп-исполнителю, композитору, актеру.

— российскому эстрадному поп-исполнителю, композитору, актеру. 47 лет исполняется Светлане Хоркиной — российской гимнастке, двукратной олимпийской чемпионке.

Антон Вергун/РИА Новости