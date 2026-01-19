Выросло число пострадавших в результате крушения скоростных поездов в Испании

Общее число пострадавших в результате крушения поездов в Испании возросло до 152. Об этом сообщило испанское агентство Europa Press, ссылаясь на источники в МВД Испании.

Телеканал RTVE со ссылкой на отчеты медиков заявил, что в больницах в результате схода поездов остаются 73 пострадавших, из них 24 человека находятся в тяжелом состоянии.

В результате аварии не удалось спасти 39 человек.

Накануне вечером в испанской провинции Кордова сошли с рельсов поезда Iryo и Alvia (принадлежит Renfe). Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили. Из-за случившегося премьер-министр Испании Педро Санчес отменил все свои планы на 19 января.

Ранее министр транспорта Испании назвал крайне странным сход двух поездов с рельсов.