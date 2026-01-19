Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Культура

«Роковой год»: Диброва косвенно указала о проблемах в браке еще 10 лет назад

Модель Диброва намекнула, что задумалась о разводе еще 10 лет назад
polinadibrova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель Полина Диброва заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 2016 год стал для нее переломным, а некоторые интернет-пользователи сочли это намеком на первые мысли женщины о разводе с экс-ведущим передачи «Кто хочет стать миллионером?»

Диброва присоединилась в соцсетях к флешмобу, в рамках которого знаменитости выкладывают старые фото и размышляют о том, как трансформировалась их жизнь с тех пор. В публикации модель заявила, что 2016 года стал для нее не рядовым этапом, а отправной точкой — она охарактеризовала этот период как судьбоносный.

«Роковой 2016 год. Мой клуб в зачатии, тело иное, круг интересов и людей другой. Именно в 2016 году было принято много решений, которые стали опорой для будущего. Год трамплинный», — написала она.

Поклонники предположили, что именно тогда женщина впервые задумалась о возможном разрыве с экс-супругом. Они также вспомнили о заявлениях Елены Товстик, бывшей супруги нынешнего партнера Дибровой Романа Товстика, которая некогда утверждала, что у Полины якобы были отношения на стороне еще до официального развода.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака. Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года.

Ранее певица Карнавал призналась, что расплакалась из-за обвинений в неестественности. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653935_rnd_9",
    "video_id": "record::d9c89499-0b57-413d-9c6a-f82904ee59ea"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+