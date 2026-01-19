«Роковой год»: Диброва косвенно указала о проблемах в браке еще 10 лет назад

Модель Диброва намекнула, что задумалась о разводе еще 10 лет назад

Модель Полина Диброва заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 2016 год стал для нее переломным, а некоторые интернет-пользователи сочли это намеком на первые мысли женщины о разводе с экс-ведущим передачи «Кто хочет стать миллионером?»

Диброва присоединилась в соцсетях к флешмобу, в рамках которого знаменитости выкладывают старые фото и размышляют о том, как трансформировалась их жизнь с тех пор. В публикации модель заявила, что 2016 года стал для нее не рядовым этапом, а отправной точкой — она охарактеризовала этот период как судьбоносный.

«Роковой 2016 год. Мой клуб в зачатии, тело иное, круг интересов и людей другой. Именно в 2016 году было принято много решений, которые стали опорой для будущего. Год трамплинный», — написала она.

Поклонники предположили, что именно тогда женщина впервые задумалась о возможном разрыве с экс-супругом. Они также вспомнили о заявлениях Елены Товстик, бывшей супруги нынешнего партнера Дибровой Романа Товстика, которая некогда утверждала, что у Полины якобы были отношения на стороне еще до официального развода.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака. Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года.

