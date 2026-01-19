Россиян предупредили о мошеннической рассылке от имени «Госуслуг»

МВД: мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты

Мошенники стали рассылать россиянам письма с запросом на обновление электронной почты на портале «Госуслуг». Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Полицейские привели пример мошеннической рассылки, «которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру «техподдержки».

Правоохранители добавили, что злоумышленники используют схожие с официальными логотипы, обращаются к пользователю адресно и рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из SMS.

«Все это обман», — подчеркнули в ведомстве.

Пользователям напомнили, что единственная почта, с которой может прийти письмо от «Госуслуг», это no-reply@gosuslugi.ru.

Накануне в МВД сообщили, что в начале 2026 года мошенники вновь активизировались в сервисах совместных поездок.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники размещают объявления о поиске попутчиков в специализированных чатах и тематических сообществах. Чаще всего они выбирают маршруты из удаленных или труднодоступных населенных пунктов, чтобы повысить доверие потенциальных жертв.

Ранее МВД предупредило о мошенниках с «дешевыми турами» в соцсетях.