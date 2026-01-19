Размер шрифта
Тренер сборной Сенегала отказался от общения со СМИ из-за марокканских журналистов

Тренер Сенегала не стал общаться со СМИ из-за поведения марокканских журналистов
Siphiwe Sibeko/Reuters

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв из-за поведения марокканских журналистов отказался от пресс-конференции после победы команды в Кубке африканских наций. Об этом пишет издание Footmercato.

Представителям СМИ не понравилось решение специалиста увести команду с поля во время игры из-за недовольства судейством. На пресс-конференции марокканские журналисты начали высказывать Тьяву гневные претензии, из-за которых он прекратил общение со СМИ.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 94-й минуте забил сенегальский полузащитник Пап Гейе.

За несколько минут до конца основного времени игра была остановлена на долгие 10 минут из-за скандала. Сначала арбитр отменил гол сенегальцев, а после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Сенегала за нарушение в своей штрафной площади.

Решение вызвало бурный протест со стороны команды Сенегала. Тьяв после кратких переговоров с судьей дал указание своим футболистам покинуть поле. Команда ушла в подтрибунное помещение и вернулась только спустя более 10 минут, уже на 12-й минуте добавленного времени. Вернувшийся на поле марокканец Браим Диас не сумел реализовать 11-метровый удар, пробив «паненкой» прямо в вратаря Эдуара Менди.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее ЦСКА предложил более €30 млн за игрока, который отказался ехать в Россию.

