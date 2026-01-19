Олимпийская чемпионка Сотникова родила второго ребенка

Олимпийская чемпионка Сотникова стала матерью во второй раз

Олимпийская чемпионка — 2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что стала матерью во второй раз.

«На свет появился новый прекрасный человечек! 09.01.2026. Теперь в нашей семье двое ангелочков! Это — самое главное событие, которое подводит итог моему 2025 и дарит невероятное начало 2026», — написала Сотникова.

Сотникова 30 октября 2022 года впервые стала матерью, она родила мальчика Адриана от казахстанского теннисиста Дмитрия Попко. Сотникова долгое время скрывала от публики возлюбленного и рассекретила его личность только в марте 2023 года. А в апреле 2024 года теннисист сделал предложение олимпийской чемпионке. В ноябре 2025 года Сотникова впервые показала фото со свадьбы.

Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Она — двукратная серебряная медалистка чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырехкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).

