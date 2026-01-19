Выросло количество пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Грайворонском округе Белгородской области возросло до двух. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«При ударе FPV-дрона по автомобилю количество раненых увеличилось до двух человек. Оба пострадавших — мужчина и женщина — госпитализированы в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал он.

Гладков добавил, что в населенном пункте Чапаевский повреждение получил гараж, в селе Новостроевка-Первая пострадал автомобиль.

До этого губернатор Белгородской области заявил о пострадавшей в результате удара дронов ВСУ женщине, она получила баротравму и осколочные ранения ноги.

Утром 19 января министерство обороны России сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Белгородской области сбили 31 беспилотник.

Ранее стало известно, сколько беспилотников ВСУ было сбито за неделю над Россией.