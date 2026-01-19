Одного из лидеров стран СНГ позвали в «Совет мира» по Газе

Руслан Желдибай: Токаев получил приглашение от Трампа в Совет мира по Газе

Президент Казахстана Камым-Жомарт Токаев получил от президента США Дональда Трампа официальное приглашение войти в состав Совета мира по Газе. Об этом сообщил помощник-пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

«Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес Президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения», — отметил он.

Также Желдибай подчеркнул, что Токаев подтвердил стремление Казахстана «внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности».

16 января президент США Дональд Трамп заявил о формировании «Совета мира», который будет контролировать восстановление анклава и работу временной палестинской организации. По словам американского президента, он подержал в качестве председателя «Совета мира» недавно назначенное палестинское технократическое правительство.

Также желающим получить постоянное членство в Совете с правом голоса Трамп предложил внести взнос в размере $1 млрд, который пойдут на восстановление инфраструктуры Сектора.

Затем СМИ сообщили о том, что в состав Совета пригласили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, премьер-министра Канады Марка Карни, президента Турции Реджепа Эрдогана и других мировых лидеров.

Ранее в «Совете мира» по Газе назвали приоритет объединения.