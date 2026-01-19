Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Одного из лидеров стран СНГ позвали в «Совет мира» по Газе

Руслан Желдибай: Токаев получил приглашение от Трампа в Совет мира по Газе
Telegram-канал Ruslan Zheldibay

Президент Казахстана Камым-Жомарт Токаев получил от президента США Дональда Трампа официальное приглашение войти в состав Совета мира по Газе. Об этом сообщил помощник-пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

«Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес Президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения», — отметил он.

Также Желдибай подчеркнул, что Токаев подтвердил стремление Казахстана «внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности».

16 января президент США Дональд Трамп заявил о формировании «Совета мира», который будет контролировать восстановление анклава и работу временной палестинской организации. По словам американского президента, он подержал в качестве председателя «Совета мира» недавно назначенное палестинское технократическое правительство.

Также желающим получить постоянное членство в Совете с правом голоса Трамп предложил внести взнос в размере $1 млрд, который пойдут на восстановление инфраструктуры Сектора.

Затем СМИ сообщили о том, что в состав Совета пригласили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, премьер-министра Канады Марка Карни, президента Турции Реджепа Эрдогана и других мировых лидеров.

Ранее в «Совете мира» по Газе назвали приоритет объединения. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653779_rnd_6",
    "video_id": "record::42d10816-c9ed-45f0-a75c-1dbb3c166f4f"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+