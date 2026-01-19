«Политика развивается зигзагообразно»: в Госдуме объяснили, почему сбываются абсурдные прогнозы Медведева

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что его абсурдные прогнозы событий в политике 2022–2024 годов начали сбываться. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев объяснил это «Газете.Ru» тем, что мировая политика развивается «зигзагообразно», поэтому происходят события, которые не должны были случиться.

«Не припоминаю, чтобы еще пять лет назад кто-то предсказывал бы нападение США на Гренландию — после такого прогноза любого эксперта тогда просто бы подняли насмех. Более того, и второй срок Трампа у многих вызывал вполне обоснованные сомнения до тех самых пор, пока на митинге на него не случилось покушение. Мировая политика — не дерево, которое из года в год растет так, что можно предполагать, на сколько сантиметров вытянется в следующем. Она чаще всего развивается зигзагообразно, непредсказуемо, и всегда бывают так называемые «черные лебеди», события, которых в принципе и быть-то не должно», — сказал он.

По словам Журавлева, распад НАТО предсказать было сложно, но России будет на руку это событие.

«Развал украинской властной вертикали тут, кстати, вряд ли у кого-то вызывал сомнения — она и построена была на коррупционных схемах и кумовстве. А вот возможный распад НАТО загадывать было сложно, но если он случится, безусловно, это будет России на руку. Как, кстати, в свое время для Запада весьма приятной неожиданностью был крах СССР, ведь ни один из американских советологов не смог его заранее предсказать», — добавил он.

18 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что прогнозы о развитии мировой политики, которые ранее казались абсурдными, начинают сбываться. В качестве примеров политик привел возможное нападение США на Гренландию, заявления официальных лиц Франции о выходе из НАТО, а также прогноз экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о том, что страна просуществует не более пяти лет, и заявления руководства Молдавии о ликвидации республики.

До этого Дмитрий Медведев опроверг предсказания западных политиков, что в 2025 году российская экономика «развалится». По его словам, прошлый год принес много разного, сложного и очень важного. Однако вопреки ожиданиям Запада курс рубля укрепился, а российская армия продолжает «доблестно громить врага».

