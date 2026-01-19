Российских водителей могут начать наказывать за ксеноновые фары

Российских водителей могут начать лишать прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. Соответствующее письмо направил руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал.

По словам Шапарина, ксеноновые фары мешают пользоваться зеркалами заднего вида и слепят водителей встречных автомобилей, все это существенно угрожает безопасности дорожного движения.

Еще одной проблемой глава автомобильного союза назвал глушители без катализаторов и сажевых фильтров, из-за которых автомобили создают огромное количество шума, едкого запаха и выбросов вредных газов в атмосферу.

«За оба нарушения в правилах зафиксирован одинаковый штраф — 500 рублей. Однако в НАС считают, что сумма не мотивирует водителей перестать устанавливать ксенон. Теперь они предлагают лишать прав за любое использование подобных фар или же поднять штраф до 30 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Накануне юрист Елена Браун рассказала, что в России скидку в 25% при оплате штрафов ГИБДД нельзя получить по 12 видам правонарушений. Среди них — выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути, проезд на красный сигнал светофора, а также езда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.