Трамп заявил о планах устранить якобы угрозу РФ для Гренландии

Трамп: пришло время устранить российскую угрозу для Гренландии
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил о планах Вашингтона устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, так как, по его утверждению, Данией не были предприняты шаги в этом вопросе.

Глава Белого дома ранее утверждал, что Соединенным Штатам нужна Гренландия из-за того, что остров якобы окружен китайскими и российскими судами. Он предположил, что в случае, если США не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется РФ или КНР.

«НАТО 20 лет твердит Дании: «Вы должны устранить угрозу России для Гренландии». К сожалению, Дания ничего не смогла сделать. Теперь пришло время, это будет сделано!!!» — написал американский лидер.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США собираются получить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Угрозами для нее Трамп назвал «российские и китайские корабли», которые якобы находятся рядом с островом. При этом в Вооруженных силах Дании заявили, что у берегов Гренландии нет российских или китайских кораблей.

14 января состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, которая не привела к урегулированию противоречий между странами. А 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о старте совместной разведывательной миссии НАТО в Гренландии. Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил эту миссию российско-китайской угрозой.

Ранее в США назвали «чушью» аргументы Трампа по захвату Гренландии.

