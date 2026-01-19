Орбакайте едва на упала в водопад на Ямайке ради кадра

Певица Кристина Орбакайте раскрыла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что провела праздник Крещения на Ямайке.

Дочь Аллы Пугачевой разместила в личном блоге два ролика, снятые ее супругом Михаилом Земцовым, сопроводив свой отпускной контент фразой: «И вот, впервые на Ямайке».

На первом Орбакайте изображена со спины: певица, одетая в яркое пестрое платье, спускается к пустынному пляжу и вглядывается вдаль. Второе же видео запечатлело платье в белом прозрачном наряде у водопада. Знаменитость позировала мужу, стоя на камнях, внезапно потеряв равновесие, но ей удалось устоять на ногах и не упасть.

В последнее время Кристина Орбакайте все чаще проводит время за границей. Артистка живет в США, где находится ее муж, бизнесмен Михаил Земцов, а также дети – Дени Байсаров, Клавдия Земцова и Никита Пресняков. Недавно знаменитость рассказала, что ее дочь перешла в среднюю школу в США.

У Кристины Орбакайте трое детей. В 1991 году родился ее первенец Никита от отношений с музыкантом Владимиром Пресняковым. В 1998 году Орбакайте родила сына Дени в союзе с Русланом Байсаровым. В 2012 году артистка стала мамой в третий раз – на свет появилась ее дочь Клавдия в браке с Михаилом Земцовым.

