«Опасная ситуация для планеты». Готов ли Евросоюз противостоять Трампу

The Economist: ЕС может закрыть базы США, если они вторгнутся в Гренландию

Датские военные во время учений с участием военнослужащих из нескольких европейских стран НАТО в Кангерлуссуаке, Гренландия, 2025 год

Евросоюз для давления на США на фоне их притязаний на Гренландию может прибегнуть к экономическим санкциям, ответным торговым пошлинам, а также закрыть американские военные базы на своей территории, пишет The Economist. Президент США Дональд Трамп тем временем назвал отправку европейских войск в Гренландию «очень опасной ситуацией для выживания нашей планеты».

Евросоюз может прибегнуть к экономическим санкциям, введению торговых пошлин или угрозе закрытия американских военных баз на своей территории, пишет The Economist. Все перечисленные меры возможны, если Брюссель решится противостоять желанию Вашингтона взять Гренландию под свой контроль.

В частности, европейские страны могут аннулировать торговое соглашение, заключенное с американцами в августе 2025 года.

Как отмечается в статье, США смогли захватить нефтяные танкеры у берегов Венесуэлы благодаря доступу к ресурсам британских военных аэродромов. Способность Вашингтона отслеживать и противодействовать угрозам в Арктике требует сотрудничества с Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией, а также другими союзниками по НАТО.

В то же время колумнисты The Economist считают выбор Брюсселя в пользу конфронтации с Вашингтоном «маловероятным» .

В этом случае европейские страны должны будут стремительно увеличить свои военные расходы, а торговая война станет огромной нагрузкой на бюджеты стран ЕС.

В Европе на сегодняшний день расквартировано около 80 тысяч американских военнослужащих, они находятся на десятках баз и аэродромов. На территории ЕС также хранятся американские ядерные бомбы B61.

18 января находящиеся в Гренландии немецкие военнослужащие получили срочный приказ вернуться домой и свернули миссию досрочно, пишет Bild. Около 15 солдат и офицеров бундесвера во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули были замечены в гренландском аэропорту Нуук.

«Остается неясным, выводит ли Германия своих солдат под влиянием карательных пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом... против противников его агрессивной политики в отношении Гренландии, или же существуют другие причины», — отметил таблоид.

Военные ФРГ прибыли в Гренландию всего два дня назад по приглашению Дании. Они участвовали в учениях и изучали потенциальные возможности для будущей подготовки и развертывания войск, говорится в статье Bild.

«Опасно для планеты»

Трамп назвал отправку европейских войск в Гренландию «очень опасной ситуацией для выживания нашей планеты» .

«Только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа могут играть в эту игру, и притом очень успешно! Никто не тронет этот священный клочок земли, особенно учитывая, что на кону стоит национальная безопасность Соединенных Штатов и всего мира», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия осуществили «путешествие в Гренландию с неизвестными целями».

«Эти страны, играющие в эту очень опасную игру, создали такой уровень риска, который неприемлем и неустойчив», – заключил американский лидер.

Накануне было объявлено, что Вашингтон вводит в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов пошлины в размере 10%, которые останутся в силе до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии.

«Начиная с 1 февраля 2026 года со всех упомянутых стран будут взимать пошлины в размере 10% на все товары, направляемые в США. 1 июня 2026 года эти пошлины будут увеличены до 25%», — сообщил республиканец.

18 января Германия и еще семь стран НАТО выпустили совместное заявление, в котором говорится, что угрозы США ввести пошлины подрывают трансатлантические отношения и могут привести к эскалации, передает Reuters.

В заявлении подчеркивается, что датские учения «Арктическая выносливость» носят оборонительный характер и не представляют угрозы для других государств.

Зачем Трампу Гренландия

Ранее Трамп признавался, что контроль над Гренландией необходим США для развертывания на ней системы ПРО «Золотой купол». Эту цель Вашингтон прямо заявил впервые. Гренландия — это идеальное место для перехвата нацеленных на Америку ракет, и размещение там компонентов ПРО может нанести колоссальный удар по стратегии ядерного сдерживания.

17 января советник президента США Стивен Миллер заявил, что Дания не способна защищать Гренландию, а остров должен контролировать тот, кто может его оборонять и развивать.

В самой Дании прошли многотысячные митинги против притязания Трампа на регион. Евросоюз созвал экстренное совещание.