«Это экзистенциальный вопрос»: Эстония поддержала Данию в ситуации с Гренландией

Эстония выражает поддержку Дании в ситуации вокруг Гренландии и выступает за соблюдение принципа территориальной целостности. Об этом заявил глава МИД прибалтийской республики Маргус Цахкна, его слова приводит портал национального гостелерадио ERR.

«Мы однозначно поддерживаем Данию. Мы считаем, что никто не имеет права менять территории с помощью военной силы. Для Эстонии это экзистенциальный вопрос, как и для Европы в более широком смысле», — сказал он.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны НАТО и Европы «твердо придерживаются» обязательства защищать суверенитет Гренландии и Дании.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Трамп ответил на это тем, что с 1 февраля пообещал ввести пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые стали участниками миссии НАТО в Гренландии. Согласно планам Трампа, с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действие их будет продолжаться до принятия соглашения о покупке острова США.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что Европа уступит США в вопросе Гренландии.