Жителю Самарской области дали срок по делу о госизмене

Житель Самарской области получил 10 лет лишения свободы за попытку перейти на сторону Украины и за совершение акций террористического характера. Об этом сообщили в региональном Управлении ФСБ России, передает РИА Новости.

Приговор уже вступил в силу. Суд установил, что Эдуард Алмазов, 1985 года рождения, проживающий в Самарской области, сотрудничал со спецслужбами Украины, а также был причастен к совершению действий террористического характера.

В материалах дела отмечается, что Алмазов разделял идеологию проукраинского режима и хотел вступить в ряды террористических организаций, воюющих на стороне Украины. Для этого он связался со спецслужбой Украины, которые дали ему задание. Так, в июне 2024 года в Самарской области он нанес в людных местах антироссийские надписи. Это было сделано для дестабилизации общественно-политической обстановки и созданию паники среди населения.

В дальнейшем мужчина планировал передать спецслужбам Украины координаты нефтехранилищ в регионе, чтобы по ним были нанесены удары.

Суд принял решение, что первые три года Алмазов проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее подозреваемого в подготовке теракта задержали в Иркутской области.