Бородин о Богомолове: «Известный извращенец и любитель пошлятины»

Глава ФПБК назвал Богомолова извращенцем, а Собчак обвинил в окручивании звезд
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава ФПБК Виталий Бородин раскритиковал в Telegram-канале театральные работы режиссера Константина Богомолова, ссылаясь на обратную связь от зрителей.

«Богомолов — известный в театральном мире извращенец и большой любитель пошлятины... Об этом много кто пишет и говорит», — написал он.

Бородин сопроводил публикацию видеороликом от подписчицы, в котором девушка возмущалась неприличным контентом на спектакле Богомолова. Россиянка заявила, что была шокирована постановкой.

Незадолго до публикации поста про Богомолова Бородин возмущался в личном блоге поведением супруги режиссера Ксении Собчак, которая на данный момент находится на отдыхе в Куршевеле. Общественный деятель заявил, что телеведущая «окручивает» за границей блогерш Клаву Коку, бывшую жену Джигана Оксану Самойлову и Елену Перминову, «у которой бывший муж работал на британскую разведку МИ-6».

15 января Собчак опубликовала фото с Оксаной Самойловой на французском курорте. Свою публикацию знаменитость сопроводила фразой:«Неожиданное rendez-vous с Оксаной Самойловой в Куршевеле».

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев стал свидетелем стычки с полицией в Эквадоре. 

