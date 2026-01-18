«52-й штат США». Какие у Трампа планы по Канаде?

Американский лидер Дональд Трамп в разговорах с близким окружением все чаще жалуется на уязвимость Канады перед противниками США в Арктике. Политик при этом «не стремится купить» соседнюю страну, но чиновники США уже ведут переговоры с канадцами о расширении оборонного сотрудничества. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев тем временем уже называет Канаду 52-м штатом США.

Президент США Дональд Трамп стал чаще жаловаться своим помощникам на уязвимость Канады перед противниками Вашингтона в Арктике, заявили источники NBC.

«Трамп в частном порядке усиливает свое внимание к еще одной цели в Западном полушарии, все чаще жалуясь в последние недели своим помощникам на уязвимость Канады перед противниками США в Арктике ... В частных разговорах президент все больше обеспокоен тем, что, по его мнению, Канада не в состоянии защитить свои границы от любых посягательств со стороны России или Китая», — отметили собеседники телеканала.

По словам американских чиновников, Трамп «не стремится купить Канаду». Вашингтон будет проводить переговоры с канадцами о «способах расширения сотрудничества между их вооруженными силами» в Арктике.

Вопрос о размещении американских войск на северной границе Канады не обсуждается , подчеркнул NBC.

«Мир не рассматривает Канаду как крупную силу, когда дело доходит до обороны», — рассказал каналу анонимный чиновник.

Из-за «уязвимости» соседней страны Трамп собирается купить ледоколы для патрулирования вод у Канады. Соответствующая статья расходов будет включена в военный бюджет США на будущий год.

« Трамп выражал интерес к приобретению большего числа ледоколов для совершения морских патрулей там, что может стать одной из новых статей расходов на обеспечение безопасности в Арктике в оборонном бюджете на следующий год», — рассказали источники NBC.

«Будущее Гренландии — это решение Гренландии»

Премьер-министр Канады Марк Карни напомнил США о пятой статье Устава НАТО в связи с вопросом принадлежности Гренландии, пишет Politico. Трамп не может решать вопрос о принадлежности острова, подчеркнул он.

«Будущее Гренландии — это решение Гренландии и Королевства Дании», — сказал Карни журналистам на пресс-конференции в Пекине после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Канадский премьер призвал союзников по Североатлантическому альянсу, включая США, «уважать свои обязательства». Он подчеркнул, что Канада поддерживает суверенитет Дании над стратегически важным арктическим островом.

«Мы являемся партнерами Дании по НАТО, и поэтому наше полное партнерство сохраняется. Наши обязательства по ст. 5, ст. 2 [Устава] НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем», — заключил Карни.

Согласно ст. 5 Устава НАТО, каждое государство обязуется реализовывать ответные действия вплоть до применения вооруженной силы, если на любого участника альянса будет совершено нападение. Член блока, подвергшийся военной агрессии, должен запросить активацию механизма коллективной безопасности в Совете НАТО.

Единственный раз, когда альянс задействовал 5-ю статью, — в сентябре 2001 года, после того как террористы совершили атаки в США.

«Штаты США»

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что Гренландия уже является 51-м, а Канада — 52-м штатом США.

«Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Сможет ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», — говорится в посте Дмитриева.

Ранее Карни заявил, что Канада пересмотрит отношения с Китаем на фоне ситуации вокруг Гренландии.