Президент Сирии отменил визит в Германию

Reuters: президент Сирии на переходный период аш-Шараа отменил визит в Германию
Khalil Ashawi/Reuters

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа отменил свой визит в Германию, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Отмечается, что визит аш-Шараа в Германию был запланирован на 20 января. Он должен был встретиться с президентом ФРГ Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Фридрихом Мерцом.

«Аш-Шараа отменил свой визит в Берлин», — говорится в публикации.

Причины решения не раскрываются.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин вечером 23 декабря принял в Кремле главу МИД Сирии Асада аш-Ширбани и министра обороны республики Мухаррафа Абу Касру.

По словам Лаврова, между Путиным и представителями Сирийской Арабской Республики были достигнуты договоренности о том, как развивать торгово-экономические связи двух стран при обоюдной выгоде, на основе того фундамента, который был заложен в прошлые годы.

Министр также подчеркнул, что Россия безоговорочно подтвердила приверженность суверенитету, территориальной целостности, независимости Сирии.

Ранее Трамп обрызгал своими духами президента Сирии и спросил, сколько у него жен.

